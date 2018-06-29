Пт, 29.06.2018
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Леди Совершенство: Анджелина Джоли в изысканной шляпке удивила новым образом ГАЛЕРЕЯ

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Голливудская звезда побывала на церковной службе в Лондоне.

Анджелина Джоли, которой суд пригрозил лишением опеки над детьми, несмотря на все жизненные трудности, умеет достойно держаться. На днях с абсолютно невозмутимым видом актриса посетила церковную службу в Лондоне. Джоли побывала в Соборе Святого Павла, где состоялась служба к 200-летию ордена Святых Михаила и Георгия.

На мероприятие звезда пришла в белоснежном наряде – платье, ниже колена, которое украсил орден. Образ знаменитость дополнила изысканной шляпкой и перчатками. 

Выглядела Анджелина просто бесподобно. Неужели слухи о ее новом романе с актером Томом Хиддлстоном — правда?

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