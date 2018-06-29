Леди Совершенство: Анджелина Джоли в изысканной шляпке удивила новым образом

Анджелина Джоли, которой суд пригрозил лишением опеки над детьми, несмотря на все жизненные трудности, умеет достойно держаться. На днях с абсолютно невозмутимым видом актриса посетила церковную службу в Лондоне. Джоли побывала в Соборе Святого Павла, где состоялась служба к 200-летию ордена Святых Михаила и Георгия.