Леди Совершенство: Анджелина Джоли в изысканной шляпке удивила новым образом ГАЛЕРЕЯ
29. июнь 2018, 19:25
Голливудская звезда побывала на церковной службе в Лондоне.
Анджелина Джоли, которой суд пригрозил лишением опеки над детьми, несмотря на все жизненные трудности, умеет достойно держаться. На днях с абсолютно невозмутимым видом актриса посетила церковную службу в Лондоне. Джоли побывала в Соборе Святого Павла, где состоялась служба к 200-летию ордена Святых Михаила и Георгия.
На мероприятие звезда пришла в белоснежном наряде – платье, ниже колена, которое украсил орден. Образ знаменитость дополнила изысканной шляпкой и перчатками.
Выглядела Анджелина просто бесподобно. Неужели слухи о ее новом романе с актером Томом Хиддлстоном — правда?