Пт, 29.06.2018
Limon в Санкт-Петербурге: иностранные футбольные болельщики пьют, пляшут и чувствуют себя как дома! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб

Актрису Сьюзан Сарандон арестовали

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: LRLOS / KAT / MEGA

71-летняя американская актриса Сьюзан Сарандон была арестована на акции протеста против антииммиграционной политики президента Дональда Трампа в Вашингтоне, пишет Лайф со ссылкой на The Guardian.

ФОТО: J. Scott Applewhite / AP

— Арестована. Оставайтесь сильными. Продолжайте бороться, — написала звезда в "Твиттере". Пост Сарандон сопроводила хештегом "неподчинение женщин".

Женщины, принявшие участие в марше, выступили против разъединения семей мигрантов.

Оскароносная актриса известна зрителям ролями в таких картинах как "Голод", "Иствикские ведьмы", "Дархэмский бык" , "Мачеха", "Мертвец идет", "Облачный атлас" и др.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ