Актрису Сьюзан Сарандон арестовали
29. июнь 2018, 15:42
71-летняя американская актриса Сьюзан Сарандон была арестована на акции протеста против антииммиграционной политики президента Дональда Трампа в Вашингтоне, пишет Лайф со ссылкой на The Guardian.
— Арестована. Оставайтесь сильными. Продолжайте бороться, — написала звезда в "Твиттере". Пост Сарандон сопроводила хештегом "неподчинение женщин".
Женщины, принявшие участие в марше, выступили против разъединения семей мигрантов.
Оскароносная актриса известна зрителям ролями в таких картинах как "Голод", "Иствикские ведьмы", "Дархэмский бык" , "Мачеха", "Мертвец идет", "Облачный атлас" и др.