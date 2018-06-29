Исхудавший донельзя Кобзон едва держался на ногах у гроба Дементьева

Иосиф Давыдович младше Андрея Дементьева на десять лет. Но это не мешало им почти всю жизнь не только сотрудничать, но и дружить домами. Недавно, например, Кобзон пел на главной площади Твери – Дементьев сделал землякам такой роскошный подарок. На похоронах артист сидел рядом со вдовой покойного Аллой Пугач, говорил ей слова поддержки.

А потом охранник помог певцу – он уже с трудом ходит сам – дойти до гроба и сказать другу последние слова. "Как мы ждали 16 июля, чтобы поклониться тебе в твой юбилей, – начал Кобзон. – Кто-то скажет, что 90 лет – солидный возраст. Но у настоящего поэта нет возраста. Нет возраста у Есенина, у Некрасова. Есть только их стихи. Как горько, что мы не встретимся больше дома у нас, у Коганов, у Церетели. И как радостно, что ты оставил после себя такое наследство, такое богатство. Ты оставил после себя памятник при жизни – Дом поэзии в Твери".