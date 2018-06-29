«Он не мужик вообще»: Шурыгина раскрыла интимную тайну известного артиста

В интервью Диана Шурыгина призналась, что устала терпеть слухи, которые с завидным постоянством муссируются вокруг нее. "Как много невероятной и глупой лжи крутится вокруг меня! Я уже привыкла к этому, потому большую часть грязной клеветы оставляю без внимания. Но порой все-таки могу дать комментарий, потому как народ у нас верит абсолютно всему", – отметила Диана.

Девушка высказалась относительно недавнего появления ее бывшего партнера по песенному дуэту Саши Акта на ток-шоу Андрея Малахова, где он объявил об аборте, который якобы сделала в конце прошлого года Диана. Его слова подтвердила и продюсер Диана Бичарова. Кстати, с ней Шурыгина тоже уже не работает.

"У нас был дуэт на начальном этапе, но оказалось, что Акт был не в курсе, что дуэт не вечен. Когда узнал об этом, очень обиделся и решил срубить последнюю копеечку на мне у Малахова, сказав что-то невнятное про аборт. А мой бывший продюсер, которая дважды не смогла выполнить свои обязательства по моей безопасности в общей сложности всего на двух выступлениях, которая любит больше быстрые деньги за программу, а не думает на перспективу, подтвердила слова Акта", – поведала Шурыгина.