Бодров-старший рассказал о последней работе сына

Когда-то сын режиссера Сергей Бодров-младший решил пойти по стопам отца: сначала снялся в нескольких нашумевших картинах «Брат» и «Брат 2», а вскоре и сам занял режиссерское кресло. Смерть актера до сих пор называют мистической – в 2002 году съемочная группа Бодрова-младшего отправилась из Владикавказа в горы для работы над картиной «Связной». Вечером команду Сергея настиг сход ледника Колка, случился обвал, который за несколько минут накрыл все Кармадонское ущелье 60-метровым слоем льда и камней – никому из съемочной группы спастись не удалось, как и найти тело Сергея.

Сергей Бодров-младший ФОТО: wikipedia.org

С тех пор поклонники ждали, что работу погибшего сына закончит его отец. Но, кажется, этого не случится.

«Сценарий замечательный, очень хороший мог бы быть фильм. Но его мог снять только он», – заявил Бодров-старший.

Сергей Владимирович подчеркнул, что многое сказанное о сыне в прессе не является правдой. Режиссер презирает тех, кто пытается нажиться на смерти наследника.

«Я стараюсь относиться к этому философски, хотя не всегда получается. Огромное количество документальных фильмов снято. Очень неважных. Книжки написаны второпях. Экстрасенсы и прочая муть – все это невозможно остановить. Я и не пытаюсь», – признался Сергей Владимирович.

Сергей Владимирович много путешествует, продолжает снимать авторское кино. По его признанию, он ощущает себя русским режиссером несмотря на то, что работает в разных странах.