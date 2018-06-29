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Бодров-старший рассказал о последней работе сына

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Сергей Бодров - старший.

ФОТО: os.colta.ru

Вчера известному режиссеру исполнилось 70 лет. В честь юбилея мэтр решил откровенно рассказать, почему не решается закончить фильм, который когда-то начал снимать его сын, погибший в 2002 году, пишет СтарХит.

Когда-то сын режиссера Сергей Бодров-младший решил пойти по стопам отца: сначала снялся в нескольких нашумевших картинах «Брат» и «Брат 2», а вскоре и сам занял режиссерское кресло. Смерть актера до сих пор называют мистической – в 2002 году съемочная группа Бодрова-младшего отправилась из Владикавказа в горы для работы над картиной «Связной». Вечером команду Сергея настиг сход ледника Колка, случился обвал, который за несколько минут накрыл все Кармадонское ущелье 60-метровым слоем льда и камней – никому из съемочной группы спастись не удалось, как и найти тело Сергея.

Сергей Бодров-младший

ФОТО: wikipedia.org

С тех пор поклонники ждали, что работу погибшего сына закончит его отец. Но, кажется, этого не случится.

«Сценарий замечательный, очень хороший мог бы быть фильм. Но его мог снять только он», – заявил Бодров-старший.

Сергей Владимирович подчеркнул, что многое сказанное о сыне в прессе не является правдой. Режиссер презирает тех, кто пытается нажиться на смерти наследника. 

«Я стараюсь относиться к этому философски, хотя не всегда получается. Огромное количество документальных фильмов снято. Очень неважных. Книжки написаны второпях. Экстрасенсы и прочая муть – все это невозможно остановить. Я и не пытаюсь», – признался Сергей Владимирович.

Сергей Владимирович много путешествует, продолжает снимать авторское кино. По его признанию, он ощущает себя русским режиссером несмотря на то, что работает в разных странах.

«Я давно ощутил себя русским режиссером, работающим в разных странах. Место моего нахождения диктует прежде всего история, которую я рассказываю», – рассказал режиссер в интервью изданию «Комсомольская правда».

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