Читай и смотри: Парад легенд! На огромный ретро-фестиваль в Таллинн едут суперзвезды 80-90-х!

Немецкая евродэнс-группа. «Masterboy» был основан двумя композиторами — Томми Шлехом (Tommy Schleh) и Энрико Цаблером (Enrico Zabler), которые решили работать вместе после своей встречи в 1989 году в Баден-Вюртемберге. Первым их синглом стал «Dance to the Beat» (1990 год), который продержался в чартах Германии в течение четырнадцати недель, за ним последовал сингл «Shake It Up and Dance». Спустя год выходит третий сингл «I Need Your Love» и дебютный альбом The Masterboy Family (выдержанный в стиле евро-хаус), после которых Томми и Энрико на два года погружаются в творческие поиски.

Шведская кантри-поп-группа. Главной особенностью стиля этой группы является смесь европейской танцевальной музыки и ритмов американского кантри. Первый же сингл Rednex — Cotton-Eye Joe, вышедший в 1994 году, стал очень популярен и завоевал первые строчки чартов. Второй и третий синглы — Old Pop in an Oak и Wish You Were Here — стали также довольно известными по всей Европе. В 2000 году вышел очередной хит Rednex — сингл «The Spirit of the Hawk». Эта композиция продержалась рекордные 25 недель на первом месте в германском чарте.