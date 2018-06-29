Читай и смотри: Парад легенд! На огромный ретро-фестиваль в Таллинн едут суперзвезды 80-90-х!

BACCARA

Испанская женская поп-группа, наиболее популярная в конце 1970-х — начале 1980-х годов. В мире известна благодаря хитам «Cara Mia», «Yes Sir, I Can Boogie», «Sorry I’m A Lady». Группа названа в честь сорта розы, которая и служит логотипом коллектива.

MASTERBOY

Немецкая евродэнс-группа. «Masterboy» был основан двумя композиторами — Томми Шлехом (Tommy Schleh) и Энрико Цаблером (Enrico Zabler), которые решили работать вместе после своей встречи в 1989 году в Баден-Вюртемберге. Первым их синглом стал «Dance to the Beat» (1990 год), который продержался в чартах Германии в течение четырнадцати недель, за ним последовал сингл «Shake It Up and Dance». Спустя год выходит третий сингл «I Need Your Love» и дебютный альбом The Masterboy Family (выдержанный в стиле евро-хаус), после которых Томми и Энрико на два года погружаются в творческие поиски.

REDNEX

Шведская кантри-поп-группа. Главной особенностью стиля этой группы является смесь европейской танцевальной музыки и ритмов американского кантри. Первый же сингл Rednex — Cotton-Eye Joe, вышедший в 1994 году, стал очень популярен и завоевал первые строчки чартов. Второй и третий синглы — Old Pop in an Oak и Wish You Were Here — стали также довольно известными по всей Европе. В 2000 году вышел очередной хит Rednex — сингл «The Spirit of the Hawk». Эта композиция продержалась рекордные 25 недель на первом месте в германском чарте.

ALPHAVILLE

Немецкая синтипоп-группа, имевшая большую популярность в середине 1980-х годов. Образовалась в 1982 году, её основателями являются Мариан Голд, Бернхард Ллойд и Франк Мертенс. Образовалась в 1982 году, ее основателями являются Мариан Голд (настоящее имя Хартвиг Ширбаум; род. 26 мая 1954), Бернхард Ллойд (настоящее имя Бернхард Госслинг; род. 6 июня 1960) и Франк Мертенс (настоящее имя Франк Соргац; род. 26 октября 1961). Коллектив первоначально назывался Forever Young, но позднее сменил название на Alphaville. Группа получила мировую известность благодаря двум хитам — «Big In Japan» и «Forever Young», вышедшим в 1984 году.

Günther

Шведский музыкант, владелец клубов и модель, более известный под псевдонимом Günther. После того, как он покинул модельный бизнес, стал управлять клубами в Мальмё. В 2004 начал свою музыкальную карьеру под сценическим именем Günther и выпустил дебютный альбом Pleasureman. В 2006 его песня «Like Fire Tonight» приняла участие в «Мелоди фестивале», однако не прошла в финал.