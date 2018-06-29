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Музыкантка из России играла на флейте, пока австрийские врачи оперировали ее мозг ВИДЕО!

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Операция

ФОТО: Scanpix

Девушке было важно сохранить мелкую моторику и зрение, чтобы она могла продолжить заниматься музыкой и фотографией.

Российская флейтистка Софья Пинаева исполнила произведения Вольфганга Моцарта, Ричарда Баха и Сергея Прокофьева на поперечной флейте, пока австрийские хирурги проводили ей операцию по удалению опухоли мозга, сообщает Лайф со ссылкой на газету Kurier.

— Операция при полном сознании — единственная возможность удалить большую часть опухоли, не нарушив при этом функций мозга, — рассказал оперировавший хирург Горд фон Кампе.

При этом виде вмешательства пациент выводится из наркоза и находится в сознании до двух часов.

— В течение этой фазы мы проверяем реакции оперируемого на стимуляцию мозга при помощи электрических импульсов. Непосредственная связь с пациентом позволяет нам протестировать такие важные функции мозга, как, например, способность разговаривать, — подчеркнул нейрохирург.

В случае с 28-летней Пинаевой было важно сохранить мелкую моторику и зрение, чтобы она могла продолжить заниматься музыкой и фотографией. Врачи провели операцию ещё год назад, но фото и видео вмешательства обнародовали лишь сейчас, так как хирургам было важно убедиться, что восстановление проходит успешно.

Перед операцией врачи боялись, что во время игры на духовом инструменте в ходе операции будет серьёзное давление на мозг, но операция прошла успешно.

— Произошел лишь один инцидент: я разок ошиблась, пока играла, — рассказала Пинаева.

В ноябре 2015 года у девушки нашли глиому правого полушария. Долгое время такие опухоли считались неоперабельными, поскольку, как правило, они расположены в труднодоступных местах. После не принёсшей результатов химиотерапии Пинаева решилась на операцию в Австрии.

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