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Юноша хотел стать Тиной Кароль, но хирургу нравилась другая украинская звезда

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ФОТО: Скриншот с Instagram

Трудно представить, но несколько лет назад эта сексапильная красотка была обычным парнем из Крыма — Андреем Дорониным

Андрей решил стать моделью-андрогином и завоевал популярность во Франции и Китае. Но пять лет назад он еще раз решил изменить свою жизнь — Андрей стал Анной...

Курс гормональных препаратов и множество пластических операций сделали его похожим на собственного кумира...

Идеал красоты для Анны — украинская певица Тина Кароль: 

Тина Кароль

ФОТО: Марина Головнева / Ivona

Но у хирурга явно были другие планы, и Анна стала похожа на украинскую певицу — Светлану Лободу.

Светлана Лобода.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova / Sputnik

 Теперь Доронина часто путают с Лободой в общественных местах, но он/она нисколько не обижается. 

«Ведь от Лободы сходят с ума не только мужчины, но и женщины», - говорит Анна. 

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