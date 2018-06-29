Юноша хотел стать Тиной Кароль, но хирургу нравилась другая украинская звезда

29. июнь 2018, 14:09
Трудно представить, но несколько лет назад эта сексапильная красотка была обычным парнем из Крыма — Андреем Дорониным
Андрей решил стать моделью-андрогином и завоевал популярность во Франции и Китае. Но пять лет назад он еще раз решил изменить свою жизнь — Андрей стал Анной...
Курс гормональных препаратов и множество пластических операций сделали его похожим на собственного кумира...
Идеал красоты для Анны — украинская певица Тина Кароль:
Но у хирурга явно были другие планы, и Анна стала похожа на украинскую певицу — Светлану Лободу.
Теперь Доронина часто путают с Лободой в общественных местах, но он/она нисколько не обижается.
«Ведь от Лободы сходят с ума не только мужчины, но и женщины», - говорит Анна.