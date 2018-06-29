Юноша хотел стать Тиной Кароль, но хирургу нравилась другая украинская звезда

A post shared by Anna Doronina (@annushka_doronina) on Jun 18, 2018 at 5:52am PDT

Андрей решил стать моделью-андрогином и завоевал популярность во Франции и Китае. Но пять лет назад он еще раз решил изменить свою жизнь — Андрей стал Анной...

Курс гормональных препаратов и множество пластических операций сделали его похожим на собственного кумира...

A post shared by Anna Doronina (@annushka_doronina) on May 28, 2018 at 6:19am PDT

Идеал красоты для Анны — украинская певица Тина Кароль:

Тина Кароль ФОТО: Марина Головнева / Ivona

Но у хирурга явно были другие планы, и Анна стала похожа на украинскую певицу — Светлану Лободу.

Светлана Лобода. ФОТО: Ekaterina Chesnokova / Sputnik

Теперь Доронина часто путают с Лободой в общественных местах, но он/она нисколько не обижается.

A post shared by Anna Doronina (@annushka_doronina) on Apr 12, 2018 at 9:13am PDT

«Ведь от Лободы сходят с ума не только мужчины, но и женщины», - говорит Анна.