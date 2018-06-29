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Видео: самая красивая русская группа Эстонии поразила слушателей «Народного Радио» игрой на гитаре

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Сегодня утро на «Народном Радио» было невероятно жарким и разнообразным. В гости к ведущим «Витамины Шоу» то и дело приходили интересные люди. Юлия Календа и Артур Тюленев сначала встречали в студии целых семь котиков породы Мейн-кун и их хозяйку Яну Залуцки, а потом прямо с гитарой на радио ворвался дуэт «ПараТайн» - улыбчивые Ангелина и Александр. 

Группа «ПараТайн» в эфире «Народного Радио» познакомила всю страну со своим творчеством и рассказала о ближайшем концерте, который состоится в субботу вечером в Силламяэ. Но главный повод появления артистов в эфире - представление нового хита «Тайны», который уже могут услышать слушатели «Народного Радио». Кроме этого, у ребят сейчас полным ходом идут съемки клипа на эту песню, в ролике будут задействованы русские знаменитые люди из Эстонии. 

ПАРАТАЙН

ФОТО: TAIRO LUTTER / PM/SCANPIX BALTICS

Юля Календа задала Александру и Ангелине вопрос: «Являетесь ли вы и в настоящей жизни парой или это просто сценический дуэт?» - музыканты улыбнулись, но в этом вопросе «ПараТайн» сохранила интригу. 

Артисты рассказали, что довольно часто бывают в Санкт-Петербурге, где записывают все свои хиты. 

АРТУР ТЮЛЕНЕВ, ПАРАТАЙН И ЮЛИЯ КАЛЕНДА

ФОТО: TAIRO LUTTER / PM/SCANPIX BALTICS

Смотрите и слушайте премьеру новой песни на Limon.ee и на «Народном Радио»! И не пропускайте «Витамины Шоу» по рабочим дням с 6:30 до 10:00, где Юлия Календа и Артур Тюленев всегда рады гостям и интересным беседам, музыке и розыгрышам призов. 

ПАРАТАЙН

ФОТО: TAIRO LUTTER / PM/SCANPIX BALTICS

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