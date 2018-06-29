Сутки ужаса: на греческом курорте туристку унесло в открытое море на надувном матрасе

Согласно предварительной информации, 55-летняя россиянка плавала на матрасе в море на курорте Ретимно на Крите, когда ее отнесло от берега так далеко, что она исчезла из виду. Взволнованные фактом ее исчезновения муж и дочь отправились на поиски. Им на помощь пришли корабль береговой охраны, спасатели на лодках, частные катера и несколько водных мотоциклов.