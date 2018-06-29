Сутки ужаса: на греческом курорте туристку унесло в открытое море на надувном матрасе

На популярном греческом острове Крит российскую туристку унесло в открытое море на надувном матрасе.
Как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ, туристку удалось найти спустя 20 часов в 6-7 милях от берега.
Согласно предварительной информации, 55-летняя россиянка плавала на матрасе в море на курорте Ретимно на Крите, когда ее отнесло от берега так далеко, что она исчезла из виду. Взволнованные фактом ее исчезновения муж и дочь отправились на поиски. Им на помощь пришли корабль береговой охраны, спасатели на лодках, частные катера и несколько водных мотоциклов.
Лишь почти спустя сутки туристку заметил пилот самолета европейского агентства по контролю границ Frontex, который передал информацию поисковой бригаде.
Женщина была доставлена на сушу на корабле береговой охраны и госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как нормальное, несмотря на сильное переохлаждение.