Юзеры предъявили мужу самой красивой фанатки доказательства ее съемок в порно

Рощупкин рассказал, что Наталья приехала в Москву из Череповца и сделала карьеру фотомодели. Он не отрицает, что блондинка снималась голой, но категорически опровергает ее участие в съемках порно, пишет Лайф.

ФОТО: Efrem Lukatsky / AP/Scanpix

«Да, работала она моделью, снималась и в откровенных фотосессиях. Но вы грань между ню и порно знаете? Вот же. А некоторые стриптиз от проституции отличить не могут...», - сказал он.

Пользователи Сети тут же предъявили Сергею доказательства участия Натальи в порно. Ссылки эти действительно ведут на видеофайлы, в которых девушка, очень похожая на нашу героиню, занимается сексом с разными людьми (иногда в группе, иногда с привлечением БДСМ-атрибутики).

ФОТО: социальные сети

Сама Немчинова также категорически отрицала своё участие в съёмках порно, однако среди предъявленных доказательств есть также и так называемый кастинг, где именно она рассказывает о себе, сидя на диване, а затем раздевается и демонстрирует своё голое тело, параллельно рассказывая о том, что готова перейти черту.

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«В порнографии я никогда не снималась. Да, в Интернете есть мои откровенные снимки, они были слиты моим бывшим молодым человеком из мести», - уверяет Немчинова.

Впоследствии эту черту блондинка явно перешла. Профессиональная порносъемка (с правильно выстроенным светом, камерой и двумя партнерами) — явно была сделана не для личного архива.

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix