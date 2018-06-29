«Он поднимал на меня руку». Откровения жены Кержакова о жизни с футболистом

Супруга Александра Кержакова Милана Тюльпанова рассказала о том, как изменился муж после смерти ее отца, об изменах и о том, почему она считает союз с футболистом браком по расчету.

Издание Super обнародовало откровенное интервью дочери бывшего сенатора спустя год по просьбе самой девушки.

Сразу после смерти отца — Вадима Тюльпанова — Милана, с трудом пережившая эту трагедию, была под действием сильных успокоительных: она путалась в словах, но всe же дала интервью, которое так и не было обнародовано. Девушка надеялась, что ей удастся сохранить семью, и попросила не публиковать видео. Спустя год, когда стало понятно, что точка невозврата достигнута, Милана признала, что «он — падший человек», и заявила, что муж похитил у неe ребeнка.

Александр Кержаков и его жена Милана. ФОТО: Instagram

Жена футболиста рассказала, что гибель отца стала для неe трагедией и громом среди ясного неба. Милана призналась, что, возможно, смогла бы лучше пережить обрушившееся на неe горе, если бы за еe плечами был мужчина, «который во всeм прикроет и поддержит», однако его не оказалось. При этом, по словам девушки, отношения с мужем после трагедии сильно ухудшились.

«Раньше я знала, что, поругаюсь я с Сашей или еще с кем-то, я приду к папе и скажу: »Мне плохо«, и он меня всегда бы защитил от всего. А теперь я понимаю, что я совсем одна и пойти мне не к кому. Когда я иду к Саше, он не понимает, почему мне так плохо. Ему кажется, что я должна спустя четыре месяца веселиться, радоваться, давать ему покой», — рассказывает Милана.

Милана отметила, что после свадьбы супруг помогал ей, любил, оберегал, исполнял буквально все прихоти и даже купил матери жены машину. Но его хватило ненадолго — на месяц. После этого он стал уставать и говорить, что ему давненько все уже не нужно. Кержаков начал обвинять мать супруги в алкоголизме и наркомании и говорить, что Милана якобы пьет и принимает таблетки.

A post shared by Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) on Dec 1, 2017 at 12:21pm PST

«Этого реально не было, у него были галлюцинации, видимо, из опыта прошлой жизни. Я была человеком, оставшимся без всех. Все, что мне нужно было ,— это любовь и поддержка. Вот и все. Только лишь любовь. Подойти и обнять меня, сказать, что все будет в порядке», — рассказывает жена футболиста.