Снимок 71-летней Татьяны Васильевой без юбки вызвал бурную реакцию в соцсетях

В 71 год актриса Татьяна Васильева сохранила прекрасную фигуру — чем часто пользуется ее близкий друг и коллега Станислав Садальский, пишет KP. Артисты постоянно в разъездах — гастроли, спектакли, которые они играют по всей России и за рубежом. Во время совместных путешествий Садальский то и дело подлавливает Васильеву в самых разных видах и позах и смело делится ее пикантными снимками в соцсетях. Чем не всегда вызывает одобрение поклонников актрисы. Последний такой случай произошел несколько дней назад — Садальский решил поздравить Россию с Днем молодежи свежим провокационным снимком Татьяны.

На снимке актриса позирует без юбки — из одежды на ней только блузка и черные колготки.

«Всех с днем молодежи России, к коей причисляю и нас с Таней Васильевой, ведь молодость – это всего лишь состояние души и юность сердца. Правда, понимаешь это только с возрастом», – написал Садальский в своем блоге.

ФОТО: социальные сети