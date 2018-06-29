Звезда комедии «Я худею» Саша Бортич разводится с известным рэпером

Инициатором развода стала актриса: заявление она подала в начале июня. 27 июня в Измайловском районном суде с супругами была проведена была беседа. Заседание по делу назначено на 16 июля.

A post shared by Слава Ароновский #8387 (@mezzaazzem) on Feb 14, 2017 at 11:28pm PST

О романе 23-летней актрисы и 30-летнего рэпера Меззы Ароновского стало известно весной 2017 года. Саша рассказала о своих отношениях на презентации сериала «Филфак» на ТНТ.

«Я люблю своего мужчину и прислушиваюсь к нему во всeм, — делилась с приятельницами Александра. — На фотографиях маме он вообще не приглянулся. Она была против, запрещала нам встречаться и уж тем более жить вместе. Маме пришлось познакомиться с ним, тогда она изменила своe негативное отношение. Они нашли общий язык, теперь мы всегда желанные гости в родительском доме», — рассказывала она.

Александра и Вячеслав познакомились осенью 2016 года на одном из светских мероприятий. До этого Бортич встречалась с партнeром по фильму «Неуловимые» Ильeй Маланиным. Тогда, по словам актрисы, она впервые задумалась о семье и детях. Инициатором разрыва стал молодой человек. Причиной послужила ревность Маланина. Он не смог смириться с тем, что в картине «Викинг» Александра была задействована в откровенных сценах.