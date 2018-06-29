Особо опасна: в США объявили в розыск белку, укравшую пончик у полицейского

Дерзкое преступление произошло в городе Анкоридже (штат Аляска). Полицейские стали жертвами ограбления со стороны наглой белки, которая похитила у них пончик с глазурью. Особые приметы подозреваемой удалось установить благодаря видеозаписи, которую успел сделать один из пострадавших, пишет Лайф.