Пт, 29.06.2018
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Особо опасна: в США объявили в розыск белку, укравшую пончик у полицейского

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ФОТО: Vida Press

Дерзкое преступление произошло в городе Анкоридже (штат Аляска). Полицейские стали жертвами ограбления со стороны наглой белки, которая похитила у них пончик с глазурью. Особые приметы подозреваемой удалось установить благодаря видеозаписи, которую успел сделать один из пострадавших, пишет Лайф.

На кадрах видно, как между машинами юрко передвигается довольный зверёк с пончиком в зубах.

— Внимание, розыск: полицейские Анкориджа ищут особо опасную белку, которая обвиняется в краже пончика, — говорится в сообщении, размещённом департаментом полиции Аляски.

По словам потерпевших, добычей заинтересовались и окрестные птицы, так что, возможно, полиции придётся расследовать двойное преступление. Не исключено, что имел место сговор. Ведётся следствие.

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