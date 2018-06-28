Бесстыжая Рапунцель рассказала об интимной жизни после родов

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко уже несколько месяцев наслаждаются статусом молодых родителей. Но появление дочери не сказалось на количестве и качестве интимной жизни, пишут Дни.ру.
Врачи посоветовали Рапунцель воздержаться от секса хотя бы первые полтора месяца после родов. Но ненасытный муж требовал от нее близости. "Я находила способы, чтобы удовлетворить любимого мужа: например, оральные ласки", – улыбается Оля.
"После родов мы стали заниматься сексом чаще, – заверяет Рапунцель. – Во время соития аж матрас с кровати съезжает. но соседи пока не жалуются. Радую любимого новыми пеньюарами. Дима требует утром и перед сном. Я немного откладываю, говорю, что нужно дочку уложить спать".
Оля признается, что стон и кричит во время коитуса так, что прежде дочка часто просыпалась и плакала от ужаса. Но влюбленные нашли способ заниматься сексом. "Ее колыбелька находится в нашей комнате. Но мы справляемся – одной рукой качаем кроватку малышки. Нас хватает и на ребенка, и на любовь", – пояснила Рапунцель.
Восстанавливать с помощью специальных упражнений интимные мышцы звезде "Дома-2" к счастью, не пришлось. "Могу сказать, что у меня ТАМ все изменилось в лучшую сторону, – хватается Ольга. – Никакие тренажеры не нужны. После родов все сужается, меняются половые губы, такое ощущение, будто мне снова 18 лет".
Кайфует Рапунцель не только от размера своих половых губ, но и от вкуса собственного молока. "Молоко у меня сладкое. Димка его пробовал", – цитирует Олю журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".