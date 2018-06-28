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Хью Гранта сняли покидающим ресторан с русским миллиардером под «Розовое вино»

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Хью Грант

ФОТО: Scanpix

Британского актера Хью Гранта обнаружили в одном из ресторанов Санкт-Петербурга в компании человека, похожего на русского миллиардера Евгения Лебедева, пишет Лента со ссылкой на Фонтанку.

Видео с актером, покидающим заведение под трек «Розовое вино», появилось в Instagram.

24 июня Грант оказался в Великом Новгороде. Его фото с гигантской матрешкой появилось в Instagram-аккаунте отеля, где актер остановился.

57-летний Хью Грант снялся в таких фильмах, как «Ноттинг Хилл», «Дневник Бриджит Джонс», «Реальная любовь», «Агенты А.Н.К.Л» и «Приключения Паддингтона 2».

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