Восемь удивительных вещей, которые происходят во время Полнолуния

Вот список из 8 эффектов, оказываемых Полнолунием:

1. Менструальные циклы

В исследовании 2011 года в Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica был сделан вывод о том, что Полнолуние изменило менструальный цикл обследованной группы женщин в возрасте от 16 до 25 лет. Причина этого явления пока неизвестна.

2. Морские черепахи несут яйца

Многие виды морских черепах ждут усиленного прилива во время Полнолуния, чтобы пойти на берег и отложить яйца.

3. В это время рождается больше детей

Во время Полнолуния число рождений значительно выше среднего. Причина этого явления до сих пор остается тайной, но исследование доказывает эти особенности.

4. Сон ухудшается

Исследование, которое контролировало деятельность мозга во время сна, показало, что люди, участвовавшие в исследовании, тратили больше времени на то, чтобы уснуть во время Полнолуния по сравнению с другими фазами Луны, а также сокращается общее время сна.

5. Птицы общаются по-другому

Поведение животных обычно сильно зависит от Полнолуния. Например, сова увеличивает свою коммуникационную активность, используя более высокую интенсивность лунного света. Эти виды получают выгоду от Полнолуния.

6. Больше вызовов скорой помощи

Работники скорой помощи утверждают, что во время Полнолуния количество звонков значительно увеличивается. Интересная деталь этого исследования заключается в том, что самые странные травмы проявляются именно во время Полнолуния.

7. Уровень преступности растет

Одним из самых известных феноменов данных во время полнолуния является увеличение преступной деятельности во всем мире. Возможно, лучшее освещение - хорошая возможность для взлома и входа. Кто знает!

8. Перепады настроения