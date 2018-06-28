У Эдиты Пьехи нет возможности провести традиционный концерт

"Нужно платить аренду, которую очень повысили – теперь она стоит больше миллиона, – рассказала звезда – Есть артисты, у которых хорошие гонорары, и они в состоянии оплачивать аренду. Зал в любом случае не пострадает".

Артистка добавила, что не стала огорчаться, она нашла более приемлемый вариант. "Театр Эстрады – мой любимый театр. Моя публика ничего не потеряет, может, только, не все поместятся, поскольку в Октябрьском зале четыре тысячи мест, а тут – всего 450", – сообщила Пьеха.

Эдита Станиславовна добавила, что ради поклонников готова выйти на сцену дважды. Работы она не боится, ведь раньше она давала по 30-35 концертов в месяц. Также исполнительница готовит почитателям сюрприз: вероятно, вместе с ней будет петь внук Стас Пьеха, сообщает Пятый канал.