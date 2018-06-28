Приключения бразильцев в России: ангелы Victoria's Secret посетили матч в Москве

В числе неравнодушных к футболу оказались и бразильские модели — 37-летняя Алессандра Амбросио и 33-летняя Изабель Гулар, которые вчера посетили матч Бразилия — Сербия, состоявшийся на столичном стадионе "Спартак".

Перед матчем модели успели ознакомиться с московскими достопримечательностями, погуляли на Красной площади и в других туристических местах и сделали несколько памятных снимков. После же футбола Амбросио, которая прилетела в Москву с подругой, нашла в себе силы на вечеринку и отправилась в один из столичных ночных клубов, где, переполненная радостью от победы национальной команды, танцевала и веселилась от души.

Останутся ли звезды в Москве до следующего матча сборной Бразилии (команда прошла в 1/8 финала и 2 июля выйдет на поле против сборной Мексики), неизвестно. Но, судя по их радостным лицам и эмоциональным историям в Instagram, в России им нравится, поэтому, вполне возможно, они здесь задержатся, тем более что повод для этого самый что ни на есть подходящий.