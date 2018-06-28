Жара! 52-летняя Джанет Джексон выглядит на миллион

Однако, вчера поступили печальные новости. На 90-м году жизни в Лос-Анджелесе скончался отец певицы Джон Джексон. У него был рак поджелудочной железы. За несколько дней до его смерти, младшая дочь Джексона отдала дань уважения отцу во время церемонии награждения премией Impact Award.

Певица призналась, что хотя Джо является достаточно жестким человеком, однако она его очень любит. Также Джанет заявила, что у отца научилась быть сильной и целеустремленной. "Мой отец, мой невероятный отец заставлял меня всегда быть лучше чем я есть", - сказала певица.