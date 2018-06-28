Асмус застала Харламова в постели с другим

На видео, которое Кристина Асмус опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, Гарик Харламов лежит в кровати вместе с их четвероногим любимцем Брюсом и говорит ему на ушко всякие глупости, от которых и сам смеется. При этом кобель спокойно лежит рядом и делает вид, что с ним ничего не происходит.

A post shared by Боб "Анаболик" Гонтарски (@gontarski.bob) on Jun 28, 2018 at 3:08am PDT

Многочисленные поклонники пришли в восторг. Они осыпали комплиментами и Харламова, и собаку. Нашлись те, кто посмеялся над дурачествами резидента. Однако некоторые подписчики отметили, что предпочли бы увидеть в постели с Харламовым вместо пса Асмус. Другие фанаты посоветовали супругам родить второго ребенка.

К слову, недавно таролог, ясновидящая Марианна Абравитова высказала убеждение, что скоро в семье Харламова и Асмус произойдет пополнение. "Детей у этой пары может быть еще много – столько, сколько они сами захотят. Точно вижу, что родится еще один ребенок в течение трех лет", – сообщила предсказательница.

Гарик и Кристина очень трепетно относятся к своей личной жизни. Несмотря на то что их дочери Анастасии уже четыре года, супруги не разу не показали лица девочки. Счастливые родители предпочитают фотографировать малышку со спины или сбоку.