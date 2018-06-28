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  • Смотри! Редкий интимный кадр Владимира Преснякова в Таллинне попал в Сеть

Смотри! Редкий интимный кадр Владимира Преснякова в Таллинне попал в Сеть ФОТО ВНУТРИ!

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ФОТО: Kultuurikava.ee

В интернете несколько дней назад бывшие сотрудники легендарного радио «100 FM» делились воспоминаниями и звездными фото. Среди них - интимный снимок Владимира Преснякова, сделанный в Таллинне. 

На фотографии Владимир Пресняков где-то в таллиннской студии радио «100 FM» вместе с директором радиоканала - Урхо Ряттелем, который много лет уже живет в северной столице России - Санкт-Петербурге. 

Директор радиостанции в те годы сам встречал знаменитостей и с ними же фотографировался. В распоряжении портала Limon.ee оказался архивный снимок, где Владимир Пресняков позирует с голым торсом. А вы когда-нибудь видели Преснякова таким? 

ФОТО: Архив Raadio 100 FM

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