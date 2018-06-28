Смотри! Редкий интимный кадр Владимира Преснякова в Таллинне попал в Сеть

На фотографии Владимир Пресняков где-то в таллиннской студии радио «100 FM» вместе с директором радиоканала - Урхо Ряттелем, который много лет уже живет в северной столице России - Санкт-Петербурге.

Директор радиостанции в те годы сам встречал знаменитостей и с ними же фотографировался. В распоряжении портала Limon.ee оказался архивный снимок, где Владимир Пресняков позирует с голым торсом. А вы когда-нибудь видели Преснякова таким?