Смотри! Редкий интимный кадр Владимира Преснякова в Таллинне попал в Сеть ФОТО ВНУТРИ!
28. июнь 2018, 13:54
В интернете несколько дней назад бывшие сотрудники легендарного радио «100 FM» делились воспоминаниями и звездными фото. Среди них - интимный снимок Владимира Преснякова, сделанный в Таллинне.
На фотографии Владимир Пресняков где-то в таллиннской студии радио «100 FM» вместе с директором радиоканала - Урхо Ряттелем, который много лет уже живет в северной столице России - Санкт-Петербурге.
Директор радиостанции в те годы сам встречал знаменитостей и с ними же фотографировался. В распоряжении портала Limon.ee оказался архивный снимок, где Владимир Пресняков позирует с голым торсом. А вы когда-нибудь видели Преснякова таким?