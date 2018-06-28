Видео: болельщик в кокошнике подрался с динозавром на матче в Нижнем Новгороде
28. июнь 2018, 20:20
Болельщик в сарафане и кокошнике подрался с динозавром на матче Швейцария — Коста-Рика Чемпионата мира по футболу — 2018 в Нижнем Новгороде, пишет Лайф со ссылкой на паблик «Типичный Нижний Новгород» в соцсети «ВКонтакте».
На ролике видно, что болельщик с кокошником подходит к другому, одетому в костюм динозавра, и бьёт его по голове. Тот, в свою очередь, попытался якобы проглотить фаната.
Отмечается, что позднее стюарды увели динозавра с трибун, аргументируя это запретом на ношение костюмов, скрывающих лицо.
Матч команды Швейцарии и сборной Коста-Рики завершился со счётом 2:2.