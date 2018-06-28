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  • Закройте детям глаза: пара 45 минут предавалась любовным утехам на могиле у церкви

Закройте детям глаза: пара 45 минут предавалась любовным утехам на могиле у церкви ВИДЕО 18+!

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ФОТО: Kuvatõmmis videost/Youtube

Инцидент произошел в английском городе Шо.

Житель английского города Шо застал на кладбище у церкви пару, которая занималась сексом на могильной плите. Мужчина стал снимать происходящее в надежде, что развратники заметят его и прекратят, однако они не обратили на него внимания. Тогда Скотт Элвуд позвонил в полицию, пишет Ren.tv.

Затем блюститель нравственности выложил пикантное видео в соцсети — чтобы паре стало стыдно. Однако реакция была противоположной. Участник горячей сцены заявил: он гордится, что у него был 45-минутный секс на кладбище, может, и Элвуду стоит разнообразить свою жизнь?  

Сам Скотт считает произошедшее омерзительным, особенно для родственников того, кто лежит в той могиле. По его словам, у церкви часто играют дети, которые также могли увидеть парочку.

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