Чт, 28.06.2018
Ахеджакова о покойном Говорухине: он очень изменился СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • С Питтом покончено: Джоли представила детям нового возлюбленного

С Питтом покончено: Джоли представила детям нового возлюбленного

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Lumeimages / Lumeimages/Sipa USA/Scanpix

Стало известно о том, что 43-летняя Анджелина Джоли встречается с 37-летним британским актером Томом Хиддлстоном. Однако официально голливудская звезда подтверждать это пока не спешит, поскольку их развод с Брэдом Питтом еще не завершен, пишут Дни.ру.

С кем только не сводили СМИ Джоли после того, как в 2016 году она объявила о разводе с супругом. Красавице приписывали роман с актером и рок-музыкантом Джаредом Лето. Ходили слухи и о том, что знаменитость влюбилась в молодого коллегу, похожего на Питта.

Однако в мае этого года выяснилось, что Анджелина сблизилась с Томом Хиддлстоном. Сейчас они регулярно видятся в Великобритании, где Джоли находится на съемках продолжения «Малефисенты».

Tom Hiddleston

ФОТО: Matt Crossick/PA Wire/PA Images/Scanpix

Отношения влюбленные пока не комментируют. Несмотря на то что актриса держит все в секрете, друзья заметили, что она стала намного счастливее.

«До тех пор, пока развод с Брэдом не будет окончательно завершен, Энджи не хочет ничего комментировать или рассказывать прессе», – цитирует инсайдера портал Radar Online. Он отметил, что Джоли скрывает Хиддлстона даже от коллег по фильму «Малефисента». Официально звезда представила возлюбленного только своим детям.

Бракоразводный процесс отнимает у звезды огромное количество сил и времени. Несмотря на сложный период, она уделяет детям много внимания и заботы. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ