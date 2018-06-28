С Питтом покончено: Джоли представила детям нового возлюбленного

С кем только не сводили СМИ Джоли после того, как в 2016 году она объявила о разводе с супругом. Красавице приписывали роман с актером и рок-музыкантом Джаредом Лето. Ходили слухи и о том, что знаменитость влюбилась в молодого коллегу, похожего на Питта.

Однако в мае этого года выяснилось, что Анджелина сблизилась с Томом Хиддлстоном. Сейчас они регулярно видятся в Великобритании, где Джоли находится на съемках продолжения «Малефисенты».

Tom Hiddleston ФОТО: Matt Crossick/PA Wire/PA Images/Scanpix

Отношения влюбленные пока не комментируют. Несмотря на то что актриса держит все в секрете, друзья заметили, что она стала намного счастливее.

«До тех пор, пока развод с Брэдом не будет окончательно завершен, Энджи не хочет ничего комментировать или рассказывать прессе», – цитирует инсайдера портал Radar Online. Он отметил, что Джоли скрывает Хиддлстона даже от коллег по фильму «Малефисента». Официально звезда представила возлюбленного только своим детям.