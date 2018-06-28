Финалистка «Холостяка» рассказала о жизни после проекта и о тату, которе набил Егор Крид

- После того как ты на протяжении долгого времени находишься под камерами, тебя видят, как ты плачешь, ты делишься своими чувствами, хочется после всей этой волны твоё личное, то есть семью и отношения, оставить себе и не выставлять напоказ, — сказала Короткова.

В целом о своей жизни она может сказать, что у неё «всё хорошо и сейчас счастлива». За несколько месяцев 23-летняя модель набрала почти 900 тысяч подписчиков в своём аккаунте в «Инстаграме» и занялась собственной карьерой. В частности, она стала лицом новой коллекции дизайнера Александра Терехова.

A post shared by ! VIKA (@korotkova_viktoriya) on Jun 5, 2018 at 3:37am PDT

— До проекта я действительно не работала, но сейчас у меня семь дней в неделю есть какая-то работа. Я даже не помню, когда последний раз высыпалась, но мне это нравится, — сказала модель.

Короткова добавила, что зарабатывает также через свои социальные сети, но не намерена превращать аккаунты в рекламную площадку.

Финалистка отметила, что до 22 лет ничего не делала и путешествовала, а сейчас жизнь девушки направлена на то, чтобы развиваться, работать и учиться. В частности, в сентябре текущего года в планах у неё поступить в Британскую школы дизайна на стилистику.

Между тем Короткова заявила, что не стремится выйти замуж.

— Если так случится, классно будет, но у меня нет такой цели. Пускай всё идёт своим чередом, у меня уже был опыт, когда я поспешила — вышла замуж в 18 лет, — резюмировала она.

Про тату, набитое самим Кридом, девушка сказала следующее:

— Я делала это осознанно, понимая, что это на всю жизнь, что это то место, на котором я буду каждый день её видеть, когда смотрю на руку. У меня ассоциация с ней, это проект "Холостяк" и Егор, — сказала модель.

Многие поклонники Коротковой начали проводить параллель, что девушка хотела отправить скрытое послание Криду о том, что в её сердце любовь умерла, после того, как она приняла участие в фотосессии. Там, надпись Amor была перечёркнута.

A post shared by ! VIKA (@korotkova_viktoriya) on Apr 16, 2018 at 5:17am PDT

— Хотя на самом деле это фрагмент из той картины, которую он мне подарил. Если посмотреть на подлинник, то на нём много раз написано слово Amor и в конце оно зачеркнуто, — добавила она.

По словам модели, сейчас она поддерживает связь с Егором Кридом. Участница шоу добавила, что, когда встретилась с певцом после шоу, они говорили на обычные темы.