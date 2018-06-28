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Пользователи сети затравили известную актрису за фото на могиле

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ФОТО: Jordan Strauss / AP

Пользователи сети затравили американскую актрису и бывшую модель Кэтрин Хайгл, которая сфотографировалась вместе с мужем на могилах родственников. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, пишет Lenta.ru.

Хейгл приехала на кладбище в Нью-Йорке, чтобы посетить могилы брата, дедушки и бабушки. Во время визита актриса решила залезть на надгробные плиты родственников, а затем попросила мужа сделать несколько забавных снимков.

По словам женщины, таким образом она пыталась найти какие-нибудь «веселые моменты» в тяжелой ситуации. Однако пользователи сети не уловили настрой актрисы и назвали подобные фотографии неприемлемыми и оскорбительными.

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В итоге Хэйгл пришлось удалить скандальные снимки из Instagram и записать несколько видеороликов с извинениями и объяснением ситуации. «В следующий раз я буду более внимателен к чувствам других людей, а не только к своим», — заверила подписчиков провинившаяся актриса.

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