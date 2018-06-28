Очень грустная новость: состояние здоровья не позволит певице МакSим выступить в Эстонии

Позавчера в интернете появилась информация о том, что певица МакSим по состоянию здоровья временно, но на неопределенный срок покидает сцену. Проблемы со здоровьем не позволяют артистке в полной мере раскрывать свой потенциал, поэтому начинающийся отпуск — лучшее решение в данной ситуации.
Проблемы со здоровьем не позволяют артистке в полной мере раскрывать свой потенциал, поэтому начинающийся отпуск — лучшее решение в данной ситуации.
Поскольку концерт певицы МакSим был запланирован 28 июля в Эстонии, на фестивале East Beach Fest в Нарва-Йыэсуу, мы связались с организаторами и узнали, что певица МакSим отменила все свои запланированные концерты, и в Эстонию этим летом не приедет. Но организаторы фестиваля уже нашли выход и замену артистке.
Сцену с Бузовой разделит группа CHI-LLI, а также все остальные ранее заявленные артисты и диджеи.