Очень грустная новость: состояние здоровья не позволит певице МакSим выступить в Эстонии

Поскольку концерт певицы МакSим был запланирован 28 июля в Эстонии, на фестивале East Beach Fest в Нарва-Йыэсуу, мы связались с организаторами и узнали, что певица МакSим отменила все свои запланированные концерты, и в Эстонию этим летом не приедет. Но организаторы фестиваля уже нашли выход и замену артистке.