Заблокировал двери и повез не туда. Журналистка еле отбилась от насильника из Uber

Журналистка из Москвы Анна Брэйн едва не стала жертвой изнасилования со стороны водителя Uber. Девушка написала в Facebook пост, в котором изложила все подробности нападения. По её словам, по пути к дому водитель "неожиданно заблокировал дверь" и поехал куда-то в обратную сторону. Конечным пунктом стало безлюдное место в районе Шаболовской, где насильник заглушил мотор и потянул к жертве свои руки.

— По этическим причинам я опущу подробности сего действа, как опускаю их вот уже вторые сутки в своей голове, — указала девушка.

Пытаясь "вырваться из лап офигевшего ублюдка", Анна буквально чудом нащупала кнопку разблокировки дверей и смогла выскочить из машины. За помощью она бросилась к случайным прохожим.

Затем девушка написала заявление в полицию, зафиксировала следы побоев и даже выяснила личность водителя, его задержали. Но на этом неприятности журналистки не закончились.

По словам москвички, следователи устроили ей "мощнейший прессинг", чтобы она забрала заявление.

— Мол, я сама предложила таксисту свои услуги, он за них не заплатил — и я со зла всё это придумала. Угрожают мне статьей за дачу ложных показаний, оскорбляют, называют психичкой, наркоманкой и алкоголичкой, у которой галлюцинации, — рассказала потерпевшая.

Подозреваемого, по словам Анны, отпустили под подписку о невыезде, и теперь ей страшно, что скоро порог ее дома приедут обивать друзья водителя, у которого есть ее домашний адрес. Девушка просит подписчиков о помощи и поддержке.

Позиция Uber в этой истории не совсем понятна. По словам Анны, после произошедшего в компании отказались предоставить ей госномер машины и телефон водителя. Эти данные она получила уже в полиции благодаря записям с камер наблюдения. Зато в беседе с журналистами компания выражает сожаление из-за случившегося и заявляет, что готова активно сотрудничать с полицией, чтобы помочь расследованию.