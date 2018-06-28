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Кристийна Оюланд разыскивает мужчину на черном автомобиле, с которым она подралась

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ФОТО: ERIK PROZES / PM/SCANPIX BALTICS

Несколько дней назад политик Кристийна Оюланд угодила в крайне неприятную ситуацию: из-за того, что ее собаки напугали катающегося на велосипеде ребенка, она подралась с соседом.

Как рассказала сама Кристийна в записанном ею видео, сосед пришел к ней на участок и вывернул ей руку, она в ответ продырявила ему футболку. Ссора с соседом произошла из-за ее собак, которые напали на соседского ребенка, катающегося на велосипеде. «Ребеночек моего соседа не умеет жить в деревне. Не знает, что маленькие собачки здесь всегда на свободном выгуле», - сказала она в камеру, добавив, что держит не ротвейлеров или волкодавов, а небольших собак. 

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В комментариях в Facebook тут же стали высказываться местные жители, чьи мнения тоже разделились. Кстати, несмотря на то, что в опубликованном видео Кристийна улыбается и называет ситуацию смешной, она признается, что это первый случай в ее жизни, когда мужчина поднял на нее руку. «Очень интересный опыт – насилие, которое ошеломляет и пугает», - высказалась она о случившемся до того, как отправиться в отделение скорой помощи и зафиксировать повреждения на своей правой руке.

Kristiina Ojulandi kommentaar.

ФОТО: Kristiina Ojuland / Facebook

Однако, как оказалось, Кристийна не знает мужчину, который на нее напал. В комментариях политик обратилась за помощью к пользователям Facebook.

«Интересно, кто этот мужчина, который ворвался на мою территорию, пообещал убить собак и применил ко мне грубую силу? На каком-то черном Mercedes C или E класса он был. Кто его знает?», - пишет Кристийна. 

Kristiina Ojulandi kommentaar.

ФОТО: Kristiina Ojuland / Facebook

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