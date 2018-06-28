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Рыжий из «Иванушек» заявил об ответственности за смерть участников группы

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Андрей Григорьев-Аполлонов.

ФОТО: Scanpix

Певец Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о сложном периоде в жизни. В один год артист похоронил двоих близких людей, пишут Дни.ру.

Солист группы "Иванушки International" откровенно поведал журналистам, что шесть месяцев был в запое. Андрей опустился на самое дно после смерти бывшего участника коллектива Олега Яковлева, а потом родной сестры.

"Это был для меня большой удар – вспоминает Григорьев-Апполонов – самый сложный год в моей жизни, я сам еле выжил. Я не ожидал, что буду так страдать. Думал, я толстокожий".

Андрей заметил, что не может избавиться от мук совести. По словам рыжего из "Иванушек", он чувствует ответственность за смерть своих коллег – Яковлева и Игоря Сорина, последний погиб в 1998 году. Певец отметил, что гибель участников группы, возможно, связана с уходом из коллектива, мол, если бы ребята остались в "Иванушках" трагедий бы не произошло.

"Он (Яковлев) успел почти записать музыкальный альбом. У него уже была своя, другая жизнь, и я не мог проследить и сказать: "Что ты делаешь? Зачем ты гробишь здоровье свое?". По-хорошему, конечно, мы все ответственны за произошедшее, потому что я привел Игоря Сорина в коллектив, мы выбрали Олега. Я чувствую какую-то ответственность за это. И весь шоу-бизнес должен чувствовать ответственность, когда кто-то погибает здесь", – рассказал Григорьев-Апполонов телеканалу "МИР".

Напомним, в середине 2017 года Андрей переживал смерть друга и коллеги Олега Яковлева, который много лет выступал с ним в "Иванушках". А после скончалась его родная сестра. Родственница умерла от приступа астмы. По роковому стечению обстоятельств женщине стало плохо, когда дома никого не было, никто не смог прийти на помощь задыхающейся женщине.

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