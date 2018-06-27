Корчевников выпал в осадок от жутких деталей смерти актера из сказки «Морозко» в психушке

Вероника Изотова родилась в семье известных советских актеров Эдуарда Изотова и Инги Будкевич. Оба получили популярность благодаря ролям в сказках. Однако жизнь Эдуарда Изотова вне камер оказалась совсем не волшебной. В 1983 году артиста поймали во время обмена долларов на рубли. Три года он провел в "Матросской тишине".

"От сумы и от тюрьмы, как говорится... Это катастрофа была. Папа был кристально чистым человеком, как и его отец. Он был законопослушный. Что произошло? Он и его жена хотели поменять деньги, операции валютные", – объяснила Вероника Изотова. Артистка высказала уверенность, что ее отца подставила вторая жена Ирина Ладыженская.

"Если в этом преступлении копаться, вынимать что-то, то выяснится: он не по своей вине так попался. По глупости, по наивности, жена его подставила. А это выяснилось только на суде. Следили за Ириной и ее бывшим мужем. И когда они хотели поменять, то деньги положили в сапог отцу! Ни себе, ни бывшему мужу, а моему отцу. Поэтому я считаю, что это подстава", – заключила актриса.

Изотова пояснила, что деньги были нужны для постройки дачи. Когда стало известно об аресте и суде над артистом, бывшая жена Инга Будкевич хлопотала о его освобождении, писала петицию и давала ее на подпись коллегам. Поддержка артистов помогла Изотову – ему грозил больший срок, чем он в итоге провел за решеткой.

Однако время в тюрьме негативно сказалось на Изотове. По признанию Вероники, когда она пришла к нему, то просто не узнала. "Передо мной сидел другой человек. Это убило, удавило", – сказала артистка. После освобождения Эдуарда Изотова захлестнула депрессия. В итоге супруга сдала его в психиатрическую клинику.