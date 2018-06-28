Месси поселят в отеле с огромным портретом Роналду — он просит нарисовать и его

Несмотря на то что все называют Месси и Роналду заклятыми соперниками, сами футболисты это не раз отрицали. Однако, как сообщил собеседник Inkazan, знакомый с ситуацией, Месси потребовал у властей Казани нарисовать его портрет на стене рядом с гостиницей, где расположатся игроки сборной Аргентины.