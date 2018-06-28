Месси поселят в отеле с огромным портретом Роналду — он просит нарисовать и его

В Казани 30 июня состоится матч 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между сборными Аргентины и Франции. Уже известно, в каких отелях поселят соперников — отели "Рамада" и "Мираж". В первой поселится южноамериканская команда, только есть один маленький нюанс — напротив здания есть граффити Криштиану Роналду. Его нарисовали ещё в 2017 году к Кубку конфедераций, пишет Лайф.
Несмотря на то что все называют Месси и Роналду заклятыми соперниками, сами футболисты это не раз отрицали. Однако, как сообщил собеседник Inkazan, знакомый с ситуацией, Месси потребовал у властей Казани нарисовать его портрет на стене рядом с гостиницей, где расположатся игроки сборной Аргентины.
По словам источника, мэр города Ильсур Метшин в настоящее время ищет пути выполнения просьбы звезды футбола. Не исключено, что рядом с Кри Ро вскоре появится и Лео.