Абрамович и Жукова подогрели слухи о воссоединении

Летом прошлого года Роман и Дарья объявили о расставании. За плечами у супругов 10 лет брака и двое общих детей: Аарон и Лея, передает Дни.ру.

Каким-то образом Абрамович и Жукова смогли сохранить дружеские отношения. Они часто выходят вместе в свет. Сначала их застукали на праздновании дня рождения клуба "Гараж". Тогда экс-супруги с удовольствием позировали перед камерами и выглядели абсолютно спокойными.

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После бывших возлюбленных опять видели вместе. Они появились в Большом театре, где сейчас идет балет "Нуреев". Снимки парочки тем же вечером появились в Сети.

Интернет -обыватели принялись рассуждать, что же происходит между дизайнером и предпринимателем. Многие пришли к выводу, что вскоре случиться воссоединение бывших супругов. Отметим, что Дарья и Роман никак не комментируют свою личную жизнь, сообщает Teleprogramma.pro.