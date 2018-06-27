Ср, 27.06.2018
Три знака Зодиака, чья жизнь может кардинально измениться в июне СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Абрамович и Жукова подогрели слухи о воссоединении

Абрамович и Жукова подогрели слухи о воссоединении ФОТО!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Роман Абрамович и Дарья Жукова.

ФОТО: AFP / Scanpix

Российский миллиардер еврейского происхождения Роман Абрамович появился на светском мероприятии с экс-супругой дизайнером Дарьей Жуковой. Это подогрело слухи о воссоединении пары.

Летом прошлого года Роман и Дарья объявили о расставании. За плечами у супругов 10 лет брака и двое общих детей: Аарон и Лея, передает Дни.ру.

Каким-то образом Абрамович и Жукова смогли сохранить дружеские отношения. Они часто выходят вместе в свет. Сначала их застукали на праздновании дня рождения клуба "Гараж". Тогда экс-супруги с удовольствием позировали перед камерами и выглядели абсолютно спокойными.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

После бывших возлюбленных опять видели вместе. Они появились в Большом театре, где сейчас идет балет "Нуреев". Снимки парочки тем же вечером появились в Сети.

Интернет -обыватели принялись рассуждать, что же происходит между дизайнером и предпринимателем. Многие пришли к выводу, что вскоре случиться воссоединение бывших супругов. Отметим, что Дарья и Роман никак не комментируют свою личную жизнь, сообщает Teleprogramma.pro.

Добавим, что в конце прошлого года Дарье Жуковой приписывали роман с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Впервые Ставроса и Дашу заметили вместе на вечеринке журнала Garage в Нью-Йорке в октябре 2017 года. Однако тогда мало кто придал этому значение. Подозрение, что пару связывает нечто большее, чем простое знакомство. стали крепнуть, когда в начале декабря греческий миллиардер вместе со все той же спутницей посетил выставку Art Basel в Майами. После этого они вместе вернулись в Нью-Йорк, чтобы там принять участие в ежегодном обеде в честь пополнения коллекции музея Metropolitan. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ