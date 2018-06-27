Ср, 27.06.2018
Сюрприз! Модель сначала пила коктейль перед своим бойфрендом, а потом сняла купальник (ФОТО 18+) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Видео, от которого не оторваться: полицейский пес Пончо умеет оживлять людей

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А чем отличаются от других собаки в вашей семье? Знают ли они команды: «Сидеть!» и «Лежать!»? Быть может, они приносят пиво прямо к холодильнику? 

В полиции Мадрида работает собака, которая умеет оживлять людей и знает, как правильно делать массаж сердца. Эта собака, как правило, дает уроки оказания первой помощи детям.

Смотрите видео, от которого невозможно оторваться! 

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