Видео, от которого не оторваться: полицейский пес Пончо умеет оживлять людей

LimonЖизньВидео, от которого не оторваться: полицейский пес Пончо умеет оживлять людейВидео, от которого не оторваться: полицейский пес Пончо умеет оживлять людейLimon.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать27. июнь 2018, 19:52 ПоделитьсяА чем отличаются от других собаки в вашей семье? Знают ли они команды: «Сидеть!» и «Лежать!»? Быть может, они приносят пиво прямо к холодильнику? В полиции Мадрида работает собака, которая умеет оживлять людей и знает, как правильно делать массаж сердца. Эта собака, как правило, дает уроки оказания первой помощи детям.Смотрите видео, от которого невозможно оторваться! песполициясмотри