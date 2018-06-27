Симптомы больной печени: потенция у мужчин и волосы на ногах у женщин

Медик уверен, что внешние проявления неполадок с печенью могут быть незначительными и имитировать болезни других органов – от нервной системы до половой дисфункции, а уж органы пищеварения страдают практически всегда, маскируя проблемы с печенью.

"Будьте внимательны к состоянию своего организма, если вас периодически беспокоят тяжесть в правом подреберье, высыпания на коже, напоминающие аллергию, потеря веса и непривычно быстрая утомляемость, снижение потенции (у мужчин) или нарушение менструального цикла (у женщин), а также появилось носовое кровотечение – не стоит откладывать визит к врачу, – советует эксперт. – И это должен быть не только врач конкретной специальности, но и специалист, который сможет разобраться с возможной патологией печени".

Болезни печени: симптомы и признаки

Тяжесть в правом боку;

Метеоризм;

Дискомфорт в животе;

Боль после употребления жирной пищи;

Горечь во рту по утрам. Также должен насторожить сладковатый или рыбный запах по утрам;

Потемнение мочи, серый цвет кала, появления желтушности кожных покровов;

Любые высыпания, пятна, прыщи, лишаи, родинки, грибок, сосудистые звездочки, которые проявились во взрослом возрасте, должны насторожить. Например, сыпь часто объясняют аллергией. На самом деле это может быть симптом болезни печени, которая не в состоянии эффективно убрать из организма токсины, что проявляется высыпаниями на коже. В этом случае лучше перестраховаться и проконсультироваться только с дерматологом, но и инфекционистом или гастроэнтерологом.

Какие сигналы "говорят" о больной печени

"Как-то ко мне обратилась на консультацию женщина среднего возраста, которая страдала от частых аллергических высыпаний, появлявшихся без всякой видимой причины, – рассказывает врач клиники лечения печени "Регенерация" Анатолий Печенка. – Лечилась у аллерголога, дерматолога, но эффект от назначений был кратковременный и через 3-4 недели сыпь возвращалась. При обследовании стало ясно, что у пациентки так называемая иммуннонезависимая аллергия: сыпь проявлялась при накоплении в желчи особой фракции, вызывающей аллергические высыпания при ее всасывании в кровь. Пациентке сделали дуоденальное зондирование, при этом простимулировали отхождение большого количества желчи, которую удалили через зонд из кишечника. Состояние сразу же улучшилось, сыпь не появлялась 4-5 месяцев. В дальнейшем она уже в семейной амбулатории раз в полгода зондировалась с удалением желчи".

Кроме этого, медик уверен, что болезни печени могут очень долго себя не проявлять.

"Несколько лет назад ко мне направили 18-летнюю девушку с побочной реакций на препарат, который назначила гинеколог, – продолжает врач Анатолий Печенка. - Она была в тяжелом состоянии и вся пожелтела. В стационаре у нее выявили цирроз печени. Оказалось, что изначально пациентка обратилась к гинекологу с жалобами на нарушение менструального цикла и чрезмерный рост волос на ногах. Но среди побочных реакций на гормональный препарат оказалась токсическая реакция печени. Уже в реанимации обнаружили, что нарушение цикла и оволосение ног были связаны с тяжелыми нарушениями функции печени вследствие цирроза".

Цирроз печени: главные признаки

Мелкие сосудистые звездочки на коже также сигнализируют о гепатите и даже циррозе печени.

Постоянный румянец щек в сочетании с бронзовой пигментацией кожи и зудом также могут свидетельствовать о наследственном гемохроматозе печени и развитии цирроза.

Красные ладони свидетельствуют о хроническом поражении печени: возможен гепатит или цирроз.

Общий зуд и расчесы часто сопровождают цирроз или внутрипеченочный застой желчи.

Снижение массы тела. Значительная потеря веса без видимой причины – тревожный индикатор. Как правило, на начальных стадиях болезни печени, похудение – скорее исключение, но для цирроза печени – это, увы, норма. В свою очередь ожирение и набор веса также сигнализируют о том, что печень, перегружена холестерином и жиром.

Подавленность и депрессия. Изменение эмоционального состояния характерно для гепатитов, высокого уровня холестерина и гепатоза печени. Человек жалуется на упадок сил, беспричинную депрессию. Если это состояние не проходит даже после двухнедельного отдыха – это признак серьезного сбоя в организме.