Как быстро избавиться от тревожности: восемь эффективных способов

В такие моменты нужно взять волю в кулак и избавиться от состояния тревожности подручными средствами как можно быстрее:

1. Дайте себе пространство, чтобы осознать все свои эмоции и чувства. Признайте, что ваши эмоции реальны, и вы имеете полное право их ощущать. Что бы не случилось, будьте честны с собой и признавайте то, как вы себя чувствуете, стараясь не подавлять эти ощущения.

2. Отсоединитесь. Сделайте над собой усилие и покиньте на время виртуальный мир социальных сетей. Последнее, что вам нужно сейчас, – это сравнивать себя с другими людьми с великолепной жизнью, в то время пока вы боретесь с собственными проблемами.

3. Определите то, что заставляет вас чувствовать себя вымотанными и истощенными. Это ваша работа? Это горящие сроки? Это то, что ваш бывший завел новую подругу? Все вышеперечисленное вместе? Определите, что заставляет вас чувствовать себя столь отвратительно. Когда вы найдете причину того, что вас беспокоит, вы по сути нейтрализуете ее и сможете сделать первый шаг в сторону изменения ситуации.

4. Найдите для себя источник вдохновения. Может быть, вы давно хотели попробовать живопись, или вы подумывали о том, чтобы вести свой блог или начать изучать французский. Что вас интересует? Направьте вашу энергию во что-то полезное и занимательное, и это избавит вас от беспокойства и тревожности.

5. Займитесь спортом. Физическая нагрузка высвобождает эндорфины и заставляет вас чувствовать себя лучше. Фактически вы избавляетесь от депрессии и повышаете самооценку, не говоря уж о плюсах для вашего физического здоровья. Что вам больше по душе: получасовая пробежка по району или занятие в спортзале?

6. Выговоритесь. Это может помочь вам выразить свои чувства и увидеть ситуацию в другом свете. Вашим слушателем может стать близкий друг или родственник. Однако старайтесь не зацикливаться на таких разговорах. Не из-за того, что подумают другие люди, а потому, что повторение одного и того же события снова и снова может усложнить работу над собой.

7. Практикуйте благодарность. Мы постоянно фокусируемся на том, что происходит не так, и забываем о том, что идет хорошо и правильно. Постоянно помните, за что вы благодарны, и проговаривайте эту благодарность с перечислением всех хороших вещей вслух. Такое упражнение порождает позитивные эмоции и поднимает настроение.

8. Общайтесь с людьми. Когда вы подавлены и мрачны, обратитесь за помощью к своим друзьям или семье. Мы все нуждаемся в моральной поддержке время от времени. Выделите себе хотя бы один вечер в неделю, чтобы выйти за пределы своих четырех стен и пообщаться с близкими.