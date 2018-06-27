Ср, 27.06.2018
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Ученые выяснили, как ЧМ по футболу влияет на ваш секс

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ФОТО: Xinhua / Xinhua/Sipa USA

Оказалось, что в дни матчей мужчины отказываются от близости, заявляя своим возлюбленным, что "сегодня футбольный матч"

Исследователи выяснили, что чемпионат мира по футболу — 2018 оказывает значительное влияние не только на болельщиков, но и на их вторых половинок. Согласно опросу интернет-магазина "Платаномелон", из-за мундиаля могут происходить серьёзные ссоры в семьях, пишет Life.

Так, на вопрос окажет ли матч влияние на их сексуальную жизнь, около 80% мужчин заявили, что не будут заниматься сексом после поражения любимой команды. 65% респондентов признались, что в случае победы любимой сборной у них будет интим.

Также учёные смогли опровергнуть миф о том, что мужчины всё время думают о сексе. Оказалось, что в дни матчей мужчины отказываются от близости, заявляя своим возлюбленным, что "сегодня футбольный матч". Опрос показал и то, что порядка 27% фанатов могут думать о футболе во время секса, а 37% соглашаются заняться любовью только в том случае, если в это время смогут следить за матчем. Ещё 30% респондентов заявили, что гораздо хуже притворяться на поле, чем в кровати с любимой женщиной.

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