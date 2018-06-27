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Что случилось? Танель Падар пропал из списка выступающих на Õllesummer

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ФОТО: Promo

Что случилось? Танель Падар пропал из списка выступающих на Õllesummer

Уже в следующую среду, 4 июля, Танель Падар вместе со своей группой должны были выступать на главной сцене фестиваля Õllesummer на разогреве у британской инди-рок группы Franz Ferdinand, но пропал из списка выступающий. Портал Elu24 связался с организатором фестиваля и узнал, в чем дело.

22 июня Танель Падар написал на своей страничке в Facebook, что не будет выступать на Õllesummer.

На домашней странице фестиваля Õllesummer видно, что теперь на разогреве у британской группе будет выступать группа Карла-Эрика Таукара. Почему же замена артистов произошла в последний момент?

Организатор фестиваля подтвердил, что выбывание Танеля Падара из списка - чисто техническое. «Мы выстраиваем программу и саму сцену отталкиваясь от пожеланий и требований главных артистов, что может означать некоторые ограничения для разогревающих групп и бывает, что решения не найти. Мы очень ценим Танеля, он давал замечательные концерты на Õllesummer и надеемся встретиться с ним в следующем году», - сказал он.

Почему Танеля Падара заменит именно группа Карла-Эрика Таукара? «Его песни очень классные, а выступления группы на сцене очень эмоциональные! Нам хотелось, чтобы на разогреве были группы/артисты, играющие в подобном стиле с главным артистом. Карл-Эрик Таукар — логичный выбор для разогрева Franz Ferdinand».

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