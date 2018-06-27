Галерея 16+! Протест против всего: тысячи голых людей проехали по городу на велосипедах
27. июнь 2018, 16:10
В американском Портленде тысячи велосипедистов оголились, сели на велосипеды и проехали по городу, тем самым выразив недовольство по поводу зависимости всего в мире от цен на нефть. Но это далеко не всё. Еще участники протестовали против ущемления прав и против всего плохого, что происходит в мире, пишет Elu24.
К участию в мероприятии допускались люди всех возрастов и с них не брали никакой платы.
Тысячи людей проехали по улицам Портленда, пропагандируя здоровый образ жизни, обеспечивая безопасность улиц и людей, независимо от их пола.
Каждый участник сам мог решить, насколько голым он приедет. Организаторы по этому пункту никаких строгих правил не вводили.
Смотрите галерею!