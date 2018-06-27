Галерея 16+! Протест против всего: тысячи голых людей проехали по городу на велосипедах

В американском Портленде тысячи велосипедистов оголились, сели на велосипеды и проехали по городу, тем самым выразив недовольство по поводу зависимости всего в мире от цен на нефть. Но это далеко не всё. Еще участники протестовали против ущемления прав и против всего плохого, что происходит в мире, пишет Elu24.