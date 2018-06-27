Ср, 27.06.2018
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  • Галерея 16+! Протест против всего: тысячи голых людей проехали по городу на велосипедах

Галерея 16+! Протест против всего: тысячи голых людей проехали по городу на велосипедах

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В американском Портленде тысячи велосипедистов оголились, сели на велосипеды и проехали по городу, тем самым выразив недовольство по поводу зависимости всего в мире от цен на нефть. Но это далеко не всё. Еще участники протестовали против ущемления прав и против всего плохого, что происходит в мире, пишет Elu24.

К участию в мероприятии допускались люди всех возрастов и с них не брали никакой платы.

Тысячи людей проехали по улицам Портленда, пропагандируя здоровый образ жизни, обеспечивая безопасность улиц и людей, независимо от их пола. 

Каждый участник сам мог решить, насколько голым он приедет. Организаторы по этому пункту никаких строгих правил не вводили. 

Смотрите галерею! 

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