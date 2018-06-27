Слушаем и смотрим: тандем БИТ+ записал гимн, посвященный нарвской команде Narva United FC

ТЕКСТ: «Мы из Нарва Юнайтед, Нарва Юнайтед, Нарва Юнайтед, МЫ оранжевые львы, МЫ оранжевые львы, МЫ оранжевые львы, МЫ оранжевые львы. Наш дух непобедим, от этого мы - сила! С балтийских берегов, всегда футбол красивый. МЫ оранжевые львы, МЫ оранжевые львы, МЫ оранжевые львы, МЫ оранжевые львы» - (Орф. и пункт. авт. соблюд. – прим.ред.).

1-й КУПЛЕТ: «Несмотря тут ни на что, дикий лев идет вперед, Дикий лев идет вперед, в этом зале тает лёд. На пьедестале нас заждались медали, Не для себя, а для вас, чтоб все вокруг наслаждались. Наш путь к победе реален. На поле драйв максимален. И львам ты верен, мы знаем, и веру мы оправдаем. И наши цели в финале, заряд к игре колоссален, И львам ты верен, мы знаем, и веру мы оправдаем. Наши фэны - это пламя, наши фэны - это лед. Наши фэны - это голос, голос нас завет вперед. Наши фэны - это пламя, наши фэны - это лед. Наши фэны - это голос, голос нас завет вперед».

2-й КУПЛЕТ: «Нарва Юнайтед на площадке - цель на пьедестал, Король зверей намерен выбить тысячу из ста, Коты готовы, когти в бой, горит огнём оскал, Трибуны в помощь, фаны на своих местах. У каждого кричалки для суппорта на устах. И это не про нас: "устал" или "окутал страх". Отборные бойцы, дрим-тим, стена которую не обойти, мы под эгидой льва и знаем что хотим. Непобедима сила духа, и как ни крути сопернику тут не проехать, Вера в победу, бой, упорство - вот наш ключ к успеху, Оранжевые львы - настрой решительный, только на золото, неважно кто ты! И вроде только отдал пас, а львы уже летят с мячом в твои ворота, На лютой скорости заходим "с буксом" в поворот, Только вперёд, Нарва Юнайтед! Нарва Юнайтед, вперёд! МЫ - ОРАНЖЕВЫЕ ЛЬВЫ! МЫ ИЗ НАРВА ЮНАЙТЕД!»