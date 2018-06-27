Британец, родившийся без пениса, готовится впервые заняться сексом

Житель Великой Британии Ендрю Уордл - один из немногих, кто родился без наличия полового органа. Количество подобных случаев в природе встречается очень редко, примерно один раз на 20 миллионов. Англичанин обрёл врожденный дефект, при котором орган формируется не так как обычно. Еще в детские годы он перенес несколько операций и часто имел проблемы с почками. От отчаяния Ендрю даже предпринимал попытки суицида. Позже врачам удалось вселить надежду на решение данной проблемы при помощи протеза.

Недавно британец перенес последнюю хирургическую операцию. За три года до этого врачи смогли создать основание для пениса из кожи, нервов и мышц левой руки, а также вен с правой. Предполагается, что пациент будет испытывать схожие ощущение во время занятия сексом как и другие мужчины.