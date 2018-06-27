Известный певец откровенно о сексе с Шурыгиной

Недавно Диана Шурыгина начала певческую карьеру. Свои первые композиции новоиспеченная артистка записала в дуэте с певцом Сашей Актом. Мужчина сообщил журналистам, что их отношения вышли далеко за рамки рабочих. «Мы с Дианой познакомились на ее свадьбе и сразу понравились друг другу. Изначально я понимал, что она замужем, хотя когда и кому это мешало…» – отметил молодой певец.

По словам Саши, они с Дианой подружились и записали дуэт. Постепенно расстояние между ними сократилось. «Чувствовал взаимное влечение, возникли чувства. После концертов несколько раз оставались в гостиничных номерах – пили вино, вели задушевные беседы, ну и вы сами понимаете, чем это заканчивалось. Дианка – красивая девушка, знает, что и как делать», – цитирует Сашу Акта StarHit.

A post shared by Саша АКТ (@sashaakt) on Apr 27, 2018 at 5:32am PDT

Певец признался, что наличие мужа у Шурыгиной его порядком раздражало. По словам исполнителя, он все время стоял между ними, мешал и ревновал. «Когда всплыла история с абортом, который она сделала в конце прошлого года, понял, что ребенок мог бы быть от меня, а не от Андрея», – заявил исполнитель.