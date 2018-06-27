Поклонники обвинили Кардашян в лицемерии за то, что она простила мужу измену

Информация об измене Тристана Томпсона сестре Ким Кардашьян — Хлои появилась в апреле, накануне рождения их дочки Тру. Баскетболиста сняли целующимся со стриптизёршей, известной как Лани Блэр. Несмотря на это, девушка продолжила отношения с супругом.

И сейчас она впервые неожиданно высказалась по этому поводу в ответ на твит подписчицы, которой её поведение кажется двуличным. По мнению девушки с ником Queen Persia, Хлои следовало бросить негодника. Ведь, по её словам, именно за такую позицию Хлои и сама выступала раньше.

«Я люблю, обожаю и болею за @khloekardashian, но я так разочарована, что она осталась с этим отбросом Тристаном. Она выступает в защиту женщин, которые знают себе цену и уходят, когда пришло время. Но сама в такой момент поступила как лицемерка»

I love, adore & root for @khloekardashian but I’m so disappointed she stayed with that wasteman Tristan. she preaches about women knowing their self worth and when to walk away but when it’s time to walk the walk, she’s a hypocrite 😔 — Queen Persia 👑 (@ChicBitchxo) 25 июня 2018 г.

Хлои, видимо, тоже размышляла на эту тему и не смогла всё больше держать в себе. Она спокойно и рассудительно ответила, что всё немного сложнее, чем кажется. И сохранение семьи ей далось нелегко:

«Не совсем так <...>. Ты не знаешь, что происходит в нашей семье и какие силы нужны для её восстановления, чтобы даже просто сосуществовать. Я горжусь своей силой. Ценю твоё мнение и надеюсь, ты сохраняешь его во всех подобных ситуациях»

Not exactly Queen Persia, you have no knowledge of what goes on in our household or the enormous rebuilding this takes to even coexist. I’m proud of my strength. I appreciate your opinion and I hope you hold that same opinion to everyone else who has stayed in situations. — Khloé (@khloekardashian) 25 июня 2018 г.

Но общение между моделью и поклонницей закончилось мирно. Queen Persia сказала, что не хотела её обидеть, а просто защищала, как и тысячи других поклонников:

«Мы просто не хотим, чтобы кто-то снова разбил тебе сердце. Вот и всё»

На что Хлои ответила трогательным и немного печальным твитом: