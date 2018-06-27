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Поклонники обвинили Кардашян в лицемерии за то, что она простила мужу измену

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ФОТО: Evan Agostini / AP

33-летняя светская львица из семейства Кардашян ответила в Twitter поклоннице, которая возмутилась решением Хлои остаться с неверным супругом. Получилось печально и мило, пишет Лайф.

Информация об измене Тристана Томпсона сестре Ким Кардашьян — Хлои появилась в апреле, накануне рождения их дочки Тру. Баскетболиста сняли целующимся со стриптизёршей, известной как Лани Блэр. Несмотря на это, девушка продолжила отношения с супругом.

И сейчас она впервые неожиданно высказалась по этому поводу в ответ на твит подписчицы, которой её поведение кажется двуличным. По мнению девушки с ником Queen Persia, Хлои следовало бросить негодника. Ведь, по её словам, именно за такую позицию Хлои и сама выступала раньше.

«Я люблю, обожаю и болею за @khloekardashian, но я так разочарована, что она осталась с этим отбросом Тристаном. Она выступает в защиту женщин, которые знают себе цену и уходят, когда пришло время. Но сама в такой момент поступила как лицемерка»

Хлои, видимо, тоже размышляла на эту тему и не смогла всё больше держать в себе. Она спокойно и рассудительно ответила, что всё немного сложнее, чем кажется. И сохранение семьи ей далось нелегко:

«Не совсем так <...>. Ты не знаешь, что происходит в нашей семье и какие силы нужны для её восстановления, чтобы даже просто сосуществовать. Я горжусь своей силой. Ценю твоё мнение и надеюсь, ты сохраняешь его во всех подобных ситуациях»

Но общение между моделью и поклонницей закончилось мирно. Queen Persia сказала, что не хотела её обидеть, а просто защищала, как и тысячи других поклонников:

«Мы просто не хотим, чтобы кто-то снова разбил тебе сердце. Вот и всё»

На что Хлои ответила трогательным и немного печальным твитом:

«Люблю тебя за это, и, поверь, я всё понимаю. Я очень тебе благодарна»

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