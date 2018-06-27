Пять знаков Зодиака, которые никогда не остаются друзьями со своими бывшими

Почему мы должны оставаться друзьями? Как наши будущие парни или девушки отреагируют, узнав, что мы все еще дружим с нашими бывшими? Возможно, вы переживаете расставание и хотите знать, почему ваш бывший парень или девушка не дали вам никакой возможности остаться друзьями! Пишет Esotericblog.ru.

ОВЕН

Вы не заинтересованы в том, чтобы оставаться друзьями с бывшим, потому что вы больше сосредоточены на том, чтобы конкурировать с ними, чтобы узнать, кто может стать лучше. Конечно, вы не возражаете против того, чтобы они имели доступ к вашим социальным сетям, где вы постоянно обновляете информацию о том, что происходит в вашей жизни. Настоящая дружба заключается не в том, чтобы конкурировать друг с другом!

ЛЕВ

Вам нравилось быть обожаемым, так почему бы вы не захотели, чтобы ваш бывший обожал кого-то другого? Если вы двое будете друзьями, вы неизбежно услышите о новых отношениях своего бывшего. К сожалению, вы тоже довольно высокомерный знак зодиака, который не станет этого терпеть. Другая причина, по которой вы не останетесь друзьями с бывшими - это ваша упрямая личность.

СКОРПИОН

Вы не можете не ревновать. Это не помогает в отношениях и не помогает, когда дело доходит до дружбы с бывшим. Вы - страстный человек, и ваша страсть часто приводит вас к ревности. Поэтому вы даже представить не можете, что должны будете знать о том, что у вашего бывшего есть новые отношения. Как вы могли бы поддерживать дружеские отношения, если вы очень тяжело переносите новые любовные интересы ваших бывших?

КОЗЕРОГ

Вы очень много знаете. Эти качества не совсем дополняют друг друга, когда речь идет о поддержании дружеских отношениях после расставания. Если он разбил вам сердце, вы не прощаете и не забываете это. Даже если расставание не полностью было по инициативе вашего бывшего, вы все равно будете винить его, а это означает, что если вы двое не можете прийти к пониманию, вы никогда не будете в состоянии остаться друзьями.

ВОДОЛЕЙ