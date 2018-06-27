Здесь можно все! Как иранские болельщицы ушли в отрыв на ЧМ-2018

Фотография обворожительной болельщицы сборной Ирана, которая присутствовала на мачте с Испанией, вмиг покорила социальные сети. Радостная девушка, личность которой так и не удалось установить, позирует перед камерой в пышной юбке и футболке с флагом своей страны. На первый взгляд снимок выглядит вполне обычным для ЧМ-2018, если бы не одна деталь, сообщает Daily Star.

Вид девушки резко контрастирует с фотографией на её паспорте болельщика, где она одета в хиджаб. Согласно иранскому законодательству, женщина должна быть полностью закрыта одеждой либо ее ждёт арест с возможным тюремным заключением.

ФОТО: Jorge Silva / Reuters

Но чемпионат мира предоставил девушкам из Ирана уникальную возможность освободиться от законов своей страны. Фотография красивой болельщицы набрала более 16 тыс. лайков, а пользователи Сети похвалили ее за смелость.

«Иранские женщины — одни из самых красивых. Жаль, что они вынуждены прятать свои волосы, а в некоторых случаях и лица», - пишет пользователь Сети.

ФОТО: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Впрочем, не только эта девушка сняла хиджаб во время футбольного праздника. Стадион действительно пестрел красавицами, яро болеющими за свою команду.