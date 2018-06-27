Тело музыканта, пропавшего несколько месяцев назад, выбросило на берег

На берег в Рио-де-Жанейро выбросило тело известного британского рэпера-альбиноса Кенни Мукенди, который пропал без вести несколько месяцев назад. Для опознания пришлось проводить анализ ДНК, сообщает Mirror.

Основной из версий гибели 22-летнего музыканта считается самоубийство. По словам его друзей, у Кенни Мукенди была депрессия.

ФОТО: FocusOn News/Caters News / Caters News Agency

Родственникам рэпера уже сообщили трагическую новость, однако они не хотят до конца верить, что это Мукенди. Они просят транспортировать тело в Великобританию и провести повторный анализ ДНК. Первый результат выявил его рост, пол и этническую принадлежность.

ФОТО: FocusOn News/Caters News / Caters News Agency