Кожа да кости! Lady Gaga так похудела, что поклонники начали бить тревогу

Еще в конце зимы поклонники Гаги огорчались: певица, которая и так никогда не была худышкой, поправилась еще больше. Ее концертные костюмы не могли скрыть ни объемных ляжек, ни пухлого животика, пишет Wday.
Правда, надо признать, последний год выдался для певицы сложным… Проблемы со здоровьем (артистка с 15 лет страдает булимией), окончательный разрыв с Тейлором Кинни после пяти лет отношений и новый роман. Не говоря уже о том, что папарацци ходили за певицей буквально по пятам: ведь та хоть и не торопилась представлять нового бойфренда публике, уже частенько появлялась в обществе красавца Кристиана Карино. А добавить еще сумасшедший график и работу над новым альбомом! Весь этот стресс звезда, кажется, заедала пирожными и регулярно прогуливала тренировки.
Но, видимо, она все же взяла себя в руки. И последнее ее появление на людях вызвало лишь восхищение.
Тем не менее, некоторые поклонники выразили опасения, что певица может не остановиться на достигнутом результате.
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