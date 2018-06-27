Кожа да кости! Lady Gaga так похудела, что поклонники начали бить тревогу

Правда, надо признать, последний год выдался для певицы сложным… Проблемы со здоровьем (артистка с 15 лет страдает булимией), окончательный разрыв с Тейлором Кинни после пяти лет отношений и новый роман. Не говоря уже о том, что папарацци ходили за певицей буквально по пятам: ведь та хоть и не торопилась представлять нового бойфренда публике, уже частенько появлялась в обществе красавца Кристиана Карино. А добавить еще сумасшедший график и работу над новым альбомом! Весь этот стресс звезда, кажется, заедала пирожными и регулярно прогуливала тренировки.