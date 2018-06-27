Ср, 27.06.2018
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Краше, чем в жизни! Музей мадам Тюссо пополнился восковой фигурой Хлое Кардашян

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Сегодня Хлое Кардашян отмечает свое 34-летие. В честь этого события Музей мадам Тюссо подготовил для звезды реалити-шоу замечательный подарок, а именно - установил восковую фигуру именинницы в Лас-Вегасе.

Представительницу знаменитой семейки запечатлели в джинсах с завышенной талией и кружевном боди. Образ дополнили туфли на высоком каблуке Christian Louboutin. Хлое Кардашян пришла в восторг от такого сюрприза и опубликовала фото фигуры в своем Твиттере, пишет OK.

ФОТО: MJT/AdMedia / MJT/AdMedia/Sipa USA

Напомним, что в апреле Хлое Кардашян стала матерью. Она подарила дочку баскетболисту Тристану Томпсону. Новорожденная Тру стала их первым ребенком. Накануне родов Хлое узнала, что бойфренд ей изменял, однако простила его. А вот свадьбу влюбленные, по всей видимости, не планируют.

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