Краше, чем в жизни! Музей мадам Тюссо пополнился восковой фигурой Хлое Кардашян

Представительницу знаменитой семейки запечатлели в джинсах с завышенной талией и кружевном боди. Образ дополнили туфли на высоком каблуке Christian Louboutin. Хлое Кардашян пришла в восторг от такого сюрприза и опубликовала фото фигуры в своем Твиттере, пишет OK .

Напомним, что в апреле Хлое Кардашян стала матерью. Она подарила дочку баскетболисту Тристану Томпсону. Новорожденная Тру стала их первым ребенком. Накануне родов Хлое узнала, что бойфренд ей изменял, однако простила его. А вот свадьбу влюбленные, по всей видимости, не планируют.